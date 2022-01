A infiltração é um dos casos mais complexos porque a água acha caminhos que dificultam a identificação da origem do problema - Freepik

Publicado 11/01/2022 12:58

Como aumento das chuvas, é muito comum surgirem as manchas nos apartamentos da cobertura, a goteira na garagem, o mofo nas paredes e a pintura descascada na fachada. E muitos desses transtornos podem estar relacionados com a falta de impermeabilização. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI), a cada dez pessoas que procuram produtos para esse tipo de obra, sete já estão com graves problemas de infiltração. “Pequenas infiltrações, mofo e bolor são como uma febre baixa que avisa ao corpo que temos um problema. E se não cuidarmos, teremos sérios desdobramentos. Manter a proteção da impermeabilização evita a aceleração dos desgastes e, em consequência, a necessidade de refazê-la”, alerta Bruno Gouveia, coordenador da Cipa Síndica.

Segundo ele, a infiltração é um dos casos mais complexos para se resolver em um condomínio porque a água acha caminhos que dificultam muito a identificação da origem do problema. “Culturalmente, a obra de impermeabilização é adiada. A falta de conhecimento e o custo, muitas vezes elevado pelo tempo sem intervenção, aumentam a complexidade. Para que isso não ocorra, precisamos ser assertivos na intervenção, pontual ou geral, para sanar o problema”, explica. Para evitar este problema, a orientação é estar em dia com a manutenção e fazer as obras com empresas especializadas.