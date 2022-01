Especialista recomenda desligar os aparelhos eletrônicos, pois eles são muito sensíveis a uma variação de tensão - Freepik

Publicado 13/01/2022 12:35

Pretende tirar uns dias de descanso para aproveitar a temporada de férias das crianças? Além das passagens, malas e comprovante de vacinação, é preciso tomar algumas medidas para deixar a sua casa segura, como alerta Luiz Antonio Cosenza, presidente do Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

Ele lembra que uma das sensações mais incômodas é estar em um destino e se perguntar: será que desliguei a luz? Por isso, entre as recomendações estão jogar todo o lixo fora; trancar portas e janelas; molhar as plantas; tirar a roupa do varal ou da secadora; dar um destino para as comidas da geladeira; e desligar os registros de gás e água. Faça um check list destas tarefas para não esquecer de nada.

Também é importante desligar os aparelhos eletrônicos, pois eles são muito sensíveis a uma variação de tensão. “Para quem vai sair de férias, o mais importante é tirar todos os equipamentos eletrônicos da tomada, porque, em caso de queda de luz, no retorno da energia, por vezes a tensão volta muito alta. E acaba por queimar os aparelhos", alerta Cosenza.

Ele chama atenção ainda para o modo stand by dos aparelhos. "É aquela luzinha vermelha que fica acesa nos equipamentos eletrônicos, no relógio do micro-ondas, e que consome bastante energia, podendo consumir até 5% da energia quando o aparelho está em operação", ressalta o presidente do Crea-RJ.

Outra observação é sobre os aparelhos ligados na mesma tomada, o que pode causar sobrecarga, superaquecimento dos equipamentos, gerar um curto circuito e até um incêndio. "O ideal é tirar os aparelhos da tomada e até, em alguns casos, desligar a chave geral. Se for passar um final de semana fora, a recomendação é desligar tudo dentro de casa", aconselha Cosenza.