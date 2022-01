Barra da Tijuca registrou 5.477 negociações de imóveis prontos em 2021 - Freepik

Publicado 14/01/2022 15:47

O mercado imobiliário teve um bom desempenho em 2021, em especial na venda de imóveis prontos. Para se ter ideia, o número de unidades, entre residenciais e comerciais, chegou a 51.963, o maior desde 2014, que fechou com 52.544, diferença de apenas 1%.

O estudo feito pela área de Inteligência Imobiliária da Brasil Brokers aponta ainda que, ao analisar somente os imóveis residenciais prontos, o número de transações em 2021 chegou a 44.856, o maior desde 2013 (47.464). Já na comparação 2021/2020, o crescimento foi de 35%.

A Zona Oeste liderou o levantamento com 44% dos negócios realizados no ano passado, seguida pela Zona Norte (28%), Zona Sul (21%) e Centro (7%). A Barra da Tijuca foi o destaque na venda de imóveis usados com 11% do total de transações (5.477). Continuando a lista estão Recreio dos Bandeirantes (4.271), Jacarepaguá (2.896), Campo Grande (1.912) e Freguesia de Jacarepaguá (1.750).

Na Zona Sul, Copacabana ocupou o primeiro lugar com 2.825 transações, seguida de Botafogo (1.573), Flamengo (1.339), Leblon (974) e Ipanema (970). Na Zona Norte, a Tijuca é a grande estrela com 2.269 negócios. Vila Isabel (862), Todos os Santos (690), Cachambi (669) e Méier (588) aparecem na sequência.

Para Alexandre Frickmann, Head da Operação de Mercado Secundário da Brasil Brokers no Rio de Janeiro, as expectativas para este ano são positivas, mesmo com eleição e com a perspectiva do aumento da taxa de juros e inflação. "O ano é desafiador, porém muito promissor. O mercado continua aquecido e vamos aproveitar as oportunidades para expandirmos nossa operação em regiões estratégicas", diz Frickmann.