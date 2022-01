Pesquisa revela que o Leblon tem os prédios mais novos. Já o Jardim Oceânico oferece unidades mais amplas - Freepik

Publicado 17/01/2022 15:34

O Leblon e o Jardim Oceânico, área nobre da Barra da Tijuca, foram as regiões mais valorizadas na pandemia. A mediana (valor que separa a amostra ao meio) de preços do metro quadrado das unidades vendidas nos dois endereços teve alta superior a 10% entre 2020 e 2021, na comparação com 2018 e 2019. No Leblon, o percentual subiu 12,6% (de R$ 15,7 mil para R$ 17,7 mil). No Jardim Oceânico, a valorização foi de 11,4% (de R$ 9 mil para R$ 10 mil). Já nas demais áreas da Barra, o aumento chegou a 8,4% (de R$ 8,1 mil para R$ 8,7 mil).



Os dados fazem parte de estudo que está sendo divulgado pela startup Loft. Na análise de Maria Oldham, vice-presidente de Operações da empresa, no Leblon a oferta é sempre menor que a demanda, pois não existem mais terrenos disponíveis para novos empreendimentos. “Estamos falando de uma área exclusiva com imóveis que não desvalorizam. O grande destaque no topo da lista, portanto, é o Jardim Oceânico, que vem atraindo cada vez mais moradores, em especial após a chegada do metrô na região", diz a executiva.



Ela lembra ainda que muitas famílias que buscavam apartamentos com preços mais acessíveis do que no restante da Barra migraram para essa região conhecida por estar entre a orla e a lagoa. “Hoje, essa área oferece também outros atrativos, como ruas arborizadas e a possibilidade de resolver quase tudo a pé, características que ganharam ainda mais força durante a pandemia. Todos esses fatores contribuíram para a valorização dos imóveis nos últimos dois anos", completa Maria.



Essa percepção também é observada por algumas empresas que investem no Jardim Oceânico, como a Itten Incorporadora que comprou um hotel desativado para transformar em residencial na Praia do Pepê, a JB Andrade, que tem mais de 100 prédios na região, e o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário que acaba de chegar ao bairro.

Imóveis mais novos x mais amplos

O levantamento, que considerou os apartamentos usados vendidos entre 2018 e novembro de 2021, também identificou que a valorização e a desvalorização dos bairros são influenciadas por dinâmicas de cada região, mas que as duas apresentam características que, em geral, elevam o preço dos apartamentos: imóveis novos e maiores.



O Leblon tem os prédios mais novos entre os 25 analisados. Já em relação ao tamanho dos apartamentos, o Jardim Oceânico é o que tem a maior mediana de área das unidades: 139 metros quadrados (m2). Já o bairro da Zona Sul tem mediana de 97m2, acima do perfil médio da cidade que é de 85m2.