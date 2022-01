A cor do ano pode ser encontrada também em luminárias - Divulgação

Publicado 18/01/2022 17:15

Que tal deixar a casa bem bonita e dentro da proposta de cor para 2022? A aposta da Pantone para este ano é o tom Very Peri, que surge como uma resposta ao momento de transformação que todo o mundo atravessa. Segundo a empresa, o tom reúne "um azul floral dinâmico com um sub tom vermelho vivificante", que "mescla a lealdade e a constância do azul com um vermelho violáceo energético". Essa união, ainda segundo a Pantone, traz uma "presença inovadora e dinâmica que encoraja a inovação e a criatividade" das pessoas.

Várias lojas de decoração estão apostando na tendência. Segundo especialistas, às vezes uma simples troca de capa de almofada, de tapete ou ainda pintar a parede com a cor do ano são atitudes que já fazem muita diferença no visual e no astral da casa sem gastar muito. Na by Kamy, por exemplo, é possível encontrar tapetes, almofadas, luminárias e objetos decorativos com a proposta. São peças para inspirar uma transformação que tem tudo a ver com o novo ano. A dica é garimpar as possibilidades em lojas do setor, aproveitando a temporada de preços baixos que as redes costumam fazer no início do ano. Algumas oferecem até 70% de desconto e pagamento parcelado sem juros.