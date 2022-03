Pesquisa revela que é mais comum as mulheres decidirem sozinhas a compra do imóvel - Freepik

Publicado 07/03/2022 19:12

As mulheres são as grandes protagonistas na hora de comprar um imóvel. Especialistas de mercado afirmam que elas dão a última palavra na negociação. Outro ponto que reforça esse cenário é uma pesquisa da empresa Behup, encomendada pelo "Mulheres do Imobiliário", grupo que reúne cerca de 700 profissionais ativas no mercado de todas as partes do país. O estudo aponta que é mais comum as mulheres decidirem sozinhas, sem a influência de cônjuges ou parceiros (as), sobre a compra de imóveis do que homens. Além disso, 21% das entrevistadas resolveram sobre seus imóveis sem a opinião do companheiro (a), ante apenas 12,4% dos homens que relataram o mesmo.

Já 15% das participantes contaram que seus companheiros (as) não ajudaram em nada no processo de escolha do imóvel enquanto, para os homens, esse número foi de 6,8%. Atenta a este cenário, a Crediall Tech vai lançar amanhã, Dia Internacional da Mulher, uma linha de empréstimo imobiliário exclusivo para o público feminino. "Se a mulher é a principal influência na decisão de compra do imóvel, e se ela já compra seu imóvel com suas economias, por que não uma linha de crédito diferenciada para elas? Nós estamos indo atrás disso”, conta Elisa Tawill, embaixadora e porta-voz do projeto. A iniciativa será lançada em duas fases: a primeira será amanhã com cashback de 30% de desconto no cartório, além da consultoria financeira e jurídica gratuita. Já a partir do segundo semestre será lançado o produto próprio de crédito imobiliário e home equity para as mulheres.