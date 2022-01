Erika substitui o psicólogo Felipe Fernandes, que estava à frente da pasta desde janeiro do ano passado - ASCOM

O ano começou com uma nova gestora à frente da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Nesta segunda-feira (3), a assistente social sanitarista Erika Silva Borges se reuniu com a equipe para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito desde o começo do governo.

Erika substitui o psicólogo Felipe Fernandes, que estava à frente da pasta desde janeiro do ano passado.

Antes de ser convidada a assumir a nova função, ela já atuava como secretária adjunta da Vigilância em Saúde e Atenção Primária. O setor teve grande ampliação dos serviços, com melhorias no acesso da população às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESF).

Além disso, as equipes de Saúde da Família passaram a contar com equipe completa, formada por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

No primeiro encontro com a equipe de trabalho, a nova secretária assumiu o compromisso de focar na gestão participativa.

“Me coloco à disposição de vocês. Vamos trabalhar todos juntos, pois estamos no mesmo time, para atender às demandas de saúde da nossa cidade”, disse a nova secretária de Saúde de Cabo Frio.