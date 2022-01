Prefeito José Bonifácio entre os novos secretários. à esquerda, Érika Borges (Saúde), à direita, Chefe de Gabinete, Mirinho Braga, que ja foi prefeito de Búzios - Divulgação

Publicado 03/01/2022 20:34

NOVO ANO, NOVOS SECRETÁRIOS

Antes do ano de 2021 ser passado, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) correu contra o tempo e fez duas mudanças no secretariado. As trocas foram em dois cargos extremamente importantes: Saúde com Érika Borges; e Chefia de Gabinete com ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga.

COMEÇO DE CONVERSA

Nesta segunda-feira (3), a assistente social e sanitarista, Érika Silva Borges, já se reuniu com a equipe para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito desde o começo do governo. Érika substitui o psicólogo Felipe Fernandes, que estava à frente da pasta desde janeiro do ano passado. Felipe por sua vez, saiu, segundo próprio prefeito Bonifácio, por decisão pessoal. O psicólogo quer finalizar um mestrado em psicologia, mas Cabo Frio não o deixa estudar. O volume de trabalho é alucinante. Ainda mais na alta temporada.

Erika Borges e Felipe Fernandes na foto de despedida SECOM

PREFERIU MESTRADO

Fernandes enfrentou a pandemia da Covid-19 com dignidade e entrega a cidade com números de internação zerados e maioria da população vacinada. Mas, apesar da fase mais crítica ter sido atravessada, ele cansou do ofício. Não é para menos. Pelo telefone, ele explicou que o prazo para terminar a pós-graduação encerra em junho: "Eu gosto de estudar e a secretaria me consumia 24h por dia. Amo política, mas minha profissão é a psicologia", revelou. O objeto de pesquisa de Fernandes é "Saúde mental e o racismo". Importante salientar que Zé fez história ao convocar um homem negro, psicólogo e pesquisador sobre a marginalização dos negros através da saúde mental para assumir uma pasta tão espinhosa. Já sobre Érika, antes de ser convidada a assumir a nova função, ela já atuava como secretária adjunta da Vigilância em Saúde e Atenção Primária. No primeiro encontro com a equipe de trabalho, ela assumiu o compromisso de focar na gestão participativa. "Me coloco à disposição de vocês. Vamos trabalhar todos juntos, pois estamos no mesmo time, para atender às demandas de saúde da nossa cidade", disse a nova secretária de Saúde de Cabo Frio.

Ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga (atual Chefe de Gabinete de Zé) ao lado do PM, Leandro do Bope, na época da campanha eleitoral em 2020. Candidato dele foi derrotado por Alexandre Martins (REP) Rede Social

NOVO CHEFE, MAS O CACIQUE É ANTIGO

Já com relação a Chefia de Gabinete, foi uma surpresa. Saiu o novato Pedro José, de 21 anos, descoberto por Zé ainda em campanha, e assumiu uma velha raposa da política da Região dos Lagos, ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga. Mirinho foi prefeito no balneário por dois mandatos. Tentou fazer o sucessor, mas deu com os "burros n'água". Tem uma experiência que não se pode desprezar, inclusive nos erros que lhe custaram inelegibilidade devido a condenações por improbidade administrativa. E na nova função, com as chaves do gabinete do prefeito Bonifácio no bolso, lógico que sobraram especulações na vizinha Búzios. Mirinho é desses que tem quem ame e quem odeie. Conhecido também por sua arrogância incontida. Ele compõe o secretariado de Zé desde o começo. Como não elegeu o policial militar Leandro do Bope em Búzios, arranjou um espaço em Cabo Frio. Entretanto, agora, o prefeito cabo-friense lhe devolveu prestígio. Nos corredores da prefeitura, o comentário era que ele andava desmotivado com a função que lhe coube, que era secretário adjunto das Relações Institucionais e Captação de Recursos. Vamos ver como se sai na nova missão. Tomara que as sucessivas derrotas tenham ensinado Delmires Braga a ser mais humilde.

Daniella Mendes acumula Fazenda e Administração e o coronel Ruy França assumiu Segurança Pública Rede social

E NÃO FOI SÓ ISSO...

E ainda na semana antes do Natal, Zé fez outro ajuste. Tirou o coronel da PM, Ruy França da secretaria de Administração e o colocou na pasta de Direitos Humanos e Segurança Pública. A mudança se justifica por causa da violência que assombra a cidade. Para o lugar de França, entrou Daniella Mendes, que já era titular na Fazenda, mas passou a acumular duas funções, pelo menos até segunda ordem. Isso sem acumular salários, diga-se de passagem. Fato é que são tantas mudanças na equipe de Bonifácio, que a gente até se perde na conta, mas ao todo foram 10 trocas dede começo da administração. Com Zé assim... "escreveu, não leu? É créu!"