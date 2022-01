Alexandre Martins não resistiu e pediu para fazer o registro segurando réplica do capacete de Senna, que pertence a André Ceciliano - Marcelo Rocha

Publicado 04/01/2022 22:40

Se tem duas coisas que os homens da política não resistem é uma boa resenha e... falar de esportes. Pode apostar! Ainda mais para quem chega ao gabinete de André Ceciliano, no Alerjão, e se depara com uma réplica do capacete do ídolo do automobilismo, Ayrton Senna. Pois foi exatamente isso que aconteceu na tarde desta terça-feira (4), quando prefeito de Búzios, Alexandre Martins, com uma comitiva formada pelo secretário de Turismo Dom Karolla; coordenador de Comunicação, Marcelo Rocha e o vereador Gugu de Nair (DEM). Bateram o olho no capacete, aí todo mundo quis tirar foto. André até liberou, mas pediu cuidado, afinal, ai de quem deixar cair essa relíquia. Dizem que Ceciliano é capaz de perder um voto, o amigo, mas não deixa de dar uns cascudos no cabra! Também... sejamos sinceros, errado não está.Alexandre Martins (REP) esteve na capital nesta terça-feira (4), onde passou pelo Palácio Guanabara e se reuniu com assessores do governador Cláudio Castro (PL), para encaminhamento de algumas demandas - uma vez que Castro está em isolamento devido ao segundo contágio por Covid. Depois do Palácio, ele foi até Alerj, encontrar o presidente do parlamento fluminense, o deputado André Ceciliano (PT), que é mais querido que "choppinho na beira da praia, no calor de verão", ou seja, é amigo de todos. Aliás, diga-se de passagem, na Costa do Sol, Ceciliano é um nome irresistível nos apoios para qualquer cargo que queira disputar. Qualquer um mesmo. Isso incluiu até o Palácio Guanabara. Mas André, por onde vai, refuta essa fustigação de entrar numa disputa para executivo. Sempre tem dito que sua pretensão é Congresso Nacional, seja para senado ou câmara federal.