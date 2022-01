Prefeita Manoela Peres bateu o martelo após reunião com a equipe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde nessa sexta (7) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/01/2022 15:20 | Atualizado 07/01/2022 16:42

Saquarema, na Região dos Lagos, cancelou o Carnaval de rua em 2022. A prefeita Manoela Peres anunciou, nesta sexta-feira (7), que a festividade, prevista para acontecer entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março está cancelada. A decisão segue o já adotado por outras cidades do estado, como Araruama, também na Região dos Lagos.

O cancelamento do Carnaval saquaremense foi decidido após Manoela se reunir com a equipe do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde nessa sexta, e levando em conta os dados epidemiológicos, que apontam para a possibilidade de aumento no número de infectados por Covid-19, Influenza e a co-infecção das duas doenças, chamada de Flurona, no Rio de Janeiro.

“Sempre seguimos as recomendações da equipe técnica de saúde do nosso município, para definir ações, medidas preventivas e decretos. Trabalhamos com muita transparência, responsabilidade e segurança, para garantir a proteção de todos. Por isso, hoje, em reunião com a equipe de epidemiologia, cancelamos todas as festividades e eventos relacionados ao Carnaval em nosso município. Eu aproveito para relembrar a importância da vacinação, da segunda dose e da dose de reforço. Você, que ainda não recebeu a vacina, não deixe de ir até o posto de saúde, garantir sua imunização completa”, disse a prefeita.