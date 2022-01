Prefeito Alexandre Martins assinou decreto que proíbe blocos de arrastão. Bailes, festas e show em locais privados deverão ter esquema de testagem em massa dos participantes - Ronald Pantoja

Prefeito Alexandre Martins assinou decreto que proíbe blocos de arrastão. Bailes, festas e show em locais privados deverão ter esquema de testagem em massa dos participantes Ronald Pantoja

Publicado 13/01/2022 15:46 | Atualizado 13/01/2022 15:58

BATENDO MARTELO NO BALNEÁRIO

Coluna Política Costa do Sol. Ainda hoje será publicado o novo Decreto municipal, no Diário Oficial, com todas as regras para o feriadão. A colunista Aline Macedo, do Informe Do Dia, já havia antecipado essa informação no sábado (8), quando prefeito comentou que estava "propenso ao cancelamento" a proibição dos blocos, especialmente depois que o Governador Claudio Castro (PL) orientou nesse sentido, por causa da disparada nos casos da Covid-19. Prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) anunciou no começo da manhã desta quinta-feira (13), o cancelamento do Carnaval de rua em 2022, previsto para acontecer entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. O Chefe do Executivo mesmo quem deu a notícia mais cedo, pelo telefone, com exclusividade a. Ainda hoje será publicado o novo Decreto municipal, no Diário Oficial, com todas as regras para o feriadão. A colunista, já havia antecipado essa informação no sábado (8), quando prefeito comentou que estava "propenso ao cancelamento" a proibição dos blocos, especialmente depois que o Governador Claudio Castro (PL) orientou nesse sentido, por causa da disparada nos casos da Covid-19.

Prefeito Alexandre Martins com secretário de saúde Leônidas e equipe Ronald Pantoja

EVENTOS PRIVADOS SÓ COM TESTAGEM

Conforme Martins, os eventos privados em Búzios serão permitidos, já que muitos deles estavam com atrações confirmadas. Porém, será cobrado que todos os participantes sejam testados na entrada e, quem testar positivo para o vírus, terá a entrada vetada. Questionado se o município ficaria responsável por essa testagem, ele refutou. Disse que todos os custos desse sistema de prevenção será dos produtores. Assessores destacaram ainda que outras mudanças podem acontecer até o feriado.



Bonifácio de Cabo Frio e Welberth de Macaé ainda não falaram se cancelam ou não Carnaval de rua. Cabo Frio blocos cancelaram desfile Rede social

CABO FRIO E MACAÉ AINDA NÃO

A cidade de Búzios é a 8ª da Costa do Sol a suspender o desfile de blocos, restando apenas Cabo Frio e Macaé. O prefeito cabo-friense, José Bonifácio (PDT), disse que fará o anúncio oficial somente no dia 17. Mas nesta terça-feira (11), a ABAACF (Associação dos Blocos de Arrastão) anunciou que as 32 agremiações da cidade decidiram não desfilar por receio da pandemia. A medida leva em conta os dados epidemiológicos, que apontam o aumento no número de infectados por Covid-19, Influenza e a co-infecção das duas doenças, chamada de Flurona, em todo o estado do Rio de Janeiro. Em Cabo Frio já são seis pessoas mortas pelo vírus H3N2. Os postos de saúde estão lotados de pessoas procurando testes. Já em Macaé, prefeito Welberth Rezende (CID) não fez nenhum pronunciamento sobre o Carnaval ainda. A folia de Momo ainda é uma incógnita na capital do Petróleo.