Publicado 14/01/2022 18:32

O Carnaval de rua em Armação dos Búzios está cancelado e o decreto foi publicado na tarde desta sexta-feira (14). Portanto, está proibida a realização de quaisquer eventos públicos em espaços abertos, tais como blocos e agremiações. Mas, conforme o documento, festas particulares só serão permitidas, "desde que para seu acesso e permanência haja prévia comprovação de teste do tipo RT-PCR negativo para Sars-CoV-2 realizado em até 72h ou de teste de antígeno realizado em até 48h antes do evento. Torna-se obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, inclusive em ambientes abertos". De acordo com o prefeito Alexandre Martins (REP), a decisão foi baseada nos dados epidemiológicos do município, e que suas ações são baseadas no conhecimento científico e no diálogo com a população, sendo necessário ter prudência neste momento. "A aglomeração hoje está fora de cogitação: peço a você que tenha cuidado, faça a sua parte, mantenha o distanciamento necessário com toda a cautela para passar este momento de alta do Covid-19 e também da gripe Influenza", pediu o prefeito.

Justiça proíbe shows, mas produtores conseguem liminar Divulgação

Ainda sobre Búzios, um imbróglio sobre perturbação da ordem agitou o balneário nas últimas 48 horas. É que na quarta (12), a justiça acatou pedido do Ministério Público e proibiu a realização de shows no Geribá Tennis Park, que tem extensa agenda de apresentações (aos fins de semana), iniciadas no último dia 8, com a cantora Ludmila (que reuniu 3 mil pessoas). Acontece que os moradores do entorno ficaram irritados com o som "explodindo" até altas horas e o caso foi parar na justiça. A Postura do município notificou o local e mandou suspender o evento, obedecendo decisão do juiz Raphael Baddini. Mas nesta sexta (14), os organizadores do evento conseguiram liminar favorável para a realização dos shows, que acontecerão até fevereiro no local. A decisão da desembargadora Maria Augusta Figueiredo anula a anterior. A justificativa foi a "representação de prejuízo irreversível e de impossível reparação". Além do argumento de que já aconteceram eventos musicais como os que se pretende suspender. A programação conta com shows de artistas nacionais como Falcão, Fundo de Quintal, Luisa Sonza, Detonautas, entre outros.