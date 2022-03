Antônio Carlos, advogado - Divulgação

01/03/2022

Rio - "Meu Instagram foi hackeado e estão usando a minha conta para fazer vendas fraudulentas. Criaram uma história de que estou ajudando uma amiga que está de mudança e por isso está vendendo seus móveis e utensílios domésticos. O que eu faço? Tenho como recuperar a conta? O que acontece com quem caiu no golpe do hacker?" (Ewerton Moreira, Taquara).

Esse tipo de situação tem sido cada vez mais comum: contas de Instagram são hackeadas e produtos começam a ser vendidos. Se você foi vítima desse golpe, não deixe de procurar a Delegacia mais próxima. Explique exatamente o que aconteceu e descreva o modus operandi da quadrilha. Se tiver informações de pessoas que compraram produtos da conta hackeada, informe também a Polícia. Desta forma, há uma possibilidade de abrir todo o rastro para seguir o dinheiro, e assim identificar as pessoas por detrás do crime.

O advogado especialista em direito digital e do consumidor, Antônio Carlos Marques Fernandes esclarece que o próprio Instagram, hoje, já possui ferramentas para que você consiga reportar que a sua conta está passando por isso e, eventualmente, tirá-la do ar. “Você também pode pedir para que pessoas ajudem a denunciar o perfil”, orienta. O advogado também faz um alerta: é preciso ficar atento e desconfiar sempre, somente assim é possível identificar determinadas situações de golpe.

Também é recomendado tirar a autenticação de dois fatores de todos os aplicativos que você tiver, porque geralmente a autenticação é mandada por SMS ou por e-mail. Depois, vá para “aplicativos de segurança” que faz a autenticação de dois fatores por intermédio da sua biometria, é a maneira mais segura de se manter protegido, hoje, através de smartphone na internet”, orienta o advogado Átila Nunes, do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.

