Solon Tepedino, advogado Divulgação

Publicado 02/03/2022 01:00

Rio - "Fui contratado por uma empresa há menos de dois meses, porém, decidiram me demitir em fevereiro, mesmo eu estando no meu período de experiência! Tenho direitos? O que eu posso cobrar?" (Rodrigo Barbosa, da Barra da Tijuca).



Quando o empregador dispensa o empregado antes do fim do contrato de experiência, o empregado tem direito a metade de todos os valores a que ele teria direito até o término do contrato de experiência como forma de indenização por esse período.