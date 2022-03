Reclamar Adianta

Como saber se tenho restituição do Imposto de Renda?

Caso a consulta no portal demonstre que a declaração não caiu em malha, há uma probabilidade de que o preenchimento dos dados bancários tenha algum erro e com isso o depósito da restituição não ocorra, devendo neste caso, o contribuinte, entrar em contato com o SAC do Banco do Brasil e informar os dados bancários corretamente

Publicado há 1 semana