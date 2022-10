Advogado Raphael Gouvêa - Divulgação

Advogado Raphael Gouvêa

Publicado 25/10/2022 06:00

Parei de pagar o financiamento do meu imóvel. O que vai acontecer? Quais meus direitos? Posso negociar? X., Rio de Janeiro

O advogado Raphael Gouvêa explica que se por acaso, não for alcançado algum tipo de acordo e o consumidor continuar inadimplente, a empresa tem o direito de retomar o imóvel. “Lembre-se que é importante procurar a empresa responsável pelo financiamento para tentar negociar. Sempre é melhor resolver qualquer questão de forma extrajudicial e amigável”, reforça o advogado.



Verifique também se é possível vender o imóvel e liquidar a dívida. Dependendo do tempo de atraso e da situação do contrato é possível pagar uma prestação e incorporar as demais ao saldo devedor. Neste caso, o valor da prestação aumenta, pois o saldo devedor acaba aumentando. “É importante esclarecer que dependendo do que estiver previsto no contrato, a empresa não pode reter mais do que 25% do valor já pago”, esclarece o advogado.



É importante pensar em soluções de curto prazo e definir prioridades. Vale lembrar que há possibilidade da perda do bem que você conquistou com tanto suor, pontua o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



