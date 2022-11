Advogado Raphael Gouvêa - Divulgação

Advogado Raphael GouvêaDivulgação

Publicado 11/11/2022 06:00

Meu pai faleceu recentemente e tinha precatórios a receber. Gostaria de saber se eu consigo receber os valores. Arthur Sandes, Vargem Grande.

O advogado Raphael Gouvêa explica que em ações de precatórios, caso ocorra o falecimento do credor, os herdeiros passam a ter direito sobre os seus bens, devendo ser partilhado entre os filhos ou demais dependentes. “Para que isso ocorra, os herdeiros devem organizar o espólio (conjunto de bens que integram o patrimônio do falecido), para que seja feita a devida separação de tudo e para que seja alterada a titularidade sobre cada bem”, orienta o advogado.

A mudança de titularidade por sucessão no precatório somente ocorrerá após a conclusão do inventário pela via extrajudicial ou judicial e a efetiva partilha ou sobrepartilha do crédito inscrito em precatório.

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após condenação judicial definitiva, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:(21)99328-9328 - somente para mensagens): Matilde Vasconcelos (Casas Bahia), Bárbara Menezes (Banco do Brasil), Rafael Silva (Bradesco).