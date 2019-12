Prefeitura do Rio quita 13º salário do funcionalismo na semana que vem

A Prefeitura do Rio vai quitar a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público na semana que vem, e as datas serão de acordo com a faixa salarial. O prefeito Marcelo Crivella fez o anúncio na noite desta sexta-feira em suas redes sociais.

Os cerca de 170 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas com salário (bruto) de até R$ 3 mil receberão o restante do abono natalino na segunda-feira, dia 23. E aqueles que ganham acima de R$ 3 mil (salário bruto) receberão na sexta-feira, dia 27.

"Então, na semana que vem, o 13º salário estará pago integralmente", disse Crivella em vídeo divulgado em sua página no Facebook, acrescentando que, devido aos arrestos nas contas do município (para pagar atrasados dos terceirizados da Saúde), o pagamento da gratificação natalina dos servidores não saiu antes.

Comlurb

Pouco antes desse anúncio, Crivella declarou — também em sua página no Facebook — que a segunda parcela do 13º dos funcionários da Comlurb sairá na segunda-feira. Ele fez o anúncio ao lado do presidente da companhia, Paulo Mangueira.