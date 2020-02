Presidente da Alerj encaminha derrubada de veto de Witzel a reajuste de servidores

Representantes de 50 entidades de servidores do Estado do Rio se reuniram nesta quarta-feira com o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) para reivindicar a derrubada dos vetos do governador Wilson Witzel aos dispositivos da LOA (Lei Orçamentária Anual) 2020 que garantem reposição salarial às categorias. No encontro, Ceciliano encaminhou a derrubada dos vetos. Ele disse ainda que o plenário deve analisar o tema na primeira quinzena de março.

A reunião também com a presença do líder do governo, Márcio Pacheco (PSC), do presidente da Comissão de Servidores, Bruno Dauaire (PSC), e dos deputados Flavio Serafini (Psol)e Waldeck Carneiro (PT).

Os parlamentares fizeram um ‘meio de campo’ entre as categorias e o secretário da Casa Civil, André Moura. E marcaram uma agenda do Fórum de Servidores do Estado do Rio com o titular da pasta na próxima quarta-feira. A ideia é abrir uma mesa de negociação com Moura pelo reajuste linear ao funcionalismo estadual (englobando servidores de todos os Poderes e órgãos independentes).