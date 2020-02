Reajuste: líder do governo marcará reunião entre categorias e secretário após o Carnaval

A 'ira' do funcionalismo estadual pelo adiamento da reunião com o secretário da Casa Civil, André Moura, para tratar de reajuste pode cessar. O líder do governo Witzel na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado Márcio Pacheco (PSC), garantiu à Coluna que o encontro vai acontecer.



"Vamos marcar após o Carnaval. Estou assegurando que vamos abrir o diálogo", afirmou Pacheco, ressaltando que ainda não há data definida para a reunião.



Ainda assim, mesmo que os integrantes do Fórum de Servidores do Estado iniciem uma negociação com o titular da Casa Civil, nos bastidores do Palácio Guanabara, a opinião é unânime: não haverá recomposição salarial tão cedo.



Agora, para dar mais força ao movimento, as categorias querem audiência para debater o tema. E, ontem, cobraram esse compromisso do presidente da Comissão de Servidores, Bruno Dauaire (PSC).



Já o plenário da Casa analisará, em março, o veto de Witzel à emenda ao Plano Plurianual (2020 a 2023) que prevê reajuste. O veto deve ser derrubado pelos deputados, atendendo ao pleito do funcionalismo.