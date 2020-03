'Governo desmembra reforma para desmobilizar servidores', diz presidente de frente parlamentar

A Medida Provisória 922, que saiu ontem no DO da União, preocupa as categorias federais e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Para o presidente da frente, deputado Professor Israel Batista (PV-DF), somada à PEC Emergencial (que reduz salários e jornada de servidores), a MP é mais um braço da reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro.



Para Batista, o Poder Executivo está "desmembrando" o amplo projeto de reestruturação do setor público. E, com isso, desmobiliza o funcionalismo, criando a impressão de que a PEC da reforma (que ainda chegará ao Congresso) será uma proposta branda.

"A MP 922 e a PEC Emergencial já são uma reforma. E é claro que quando o governo manda um projeto em pedacinhos, vai dar a entender que o texto da reforma é leve e desidratado. O governo poderia ter mandado tudo junto, ter feito tudo de uma vez", declarou o presidente da frente.



"Tudo isso gera uma desmobilização das categorias do serviço público", acrescentou.



Batista lembrou que está para ser lançada uma frente parlamentar em defesa da reforma, cujo presidente será o deputado Thiago Mitraud (Novo-MG). E declarou que abrirá o diálogo com o grupo para evitar que o serviço público seja prejudicado.



