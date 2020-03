Com votações mantidas, Alerj não descarta suspender sessões diante do agravamento da pandemia

Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), por enquanto, não há decisão sobre suspensão das votações no plenário em decorrência da pandemia do coronavírus. À coluna, o presidente André Ceciliano (PT) disse que vai manter as sessões, mas que esse cenário poderá mudar diante de novas avaliações da mesa diretora da Casa.



O recado é de que todas as eventuais medidas serão tomadas no seu devido tempo e de acordo com avaliações diárias da direção da Alerj.



De qualquer forma, a Assembleia estabeleceu algumas medidas restritivas, impedindo o acesso do público à Casa. As sessões no plenário também serão realizadas sem a ocupação das galerias, ou seja, apenas deputados e servidores nomeados por eles poderão entrar no espaço.



Os funcionários dos gabinetes que estão no grupo de risco de contágio do Covid-19, como as pessoas acima de 60 anos e aquelas com doenças crônicas (independentemente da faixa etária), também podem fazer teletrabalho - ou seja, trabalhar de casa.



Com a manutenção das sessões, está confirmada para esta quarta-feira a previsão de votação do projeto de lei autorizativo para reajuste ao funcionalismo estadual. A proposta é de autoria dos deputados Luiz Paulo (PSDB), Flávio Serafini (Psol), Eliomar coelho (Psol) e Waldeck Carneiro (PT).