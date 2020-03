O governo do Rio e a Secretaria Estadual de Educação vão definir, nos próximos dias, se haverá pagamento da Gratificação por Lotação Prioritária (GLP), as horas extras de professores, nesse período de emergência na saúde. Como se sabe, as férias escolares foram antecipadas por 15 dias.

A pasta, aliás, interrompeu, por tempo indeterminado, o processo de contratação de professores temporários diante da crise do coronavírus.