Alerj aprova reajuste para servidores do estado

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira, em discussão única, projeto de lei que autoriza o governo do Rio a conceder recomposição salarial aos servidores de todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que terá 15 dias úteis (a partir do recebimento) para sancionar ou vetar.

A proposta, de autoria dos deputados Luiz Paulo (PSDB), Eliomar Coelho (PSol), Flávio Serafini (Psol) e Waldeck Carneiro (PT), é apenas autorizativo, não tem caráter impositivo. Além disso, o texto atende às reivindicações das categorias, que não têm reajuste há cinco anos.