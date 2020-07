André Moura volta a comandar a Secretaria da Casa Civil de Witzel

Na tentativa de melhorar o trânsito com os parlamentares na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e barrar o processo de impeachment que enfrenta na Casa, o governador Wilson Witzel reconduziu André Moura ao cargo de secretário de Estado da Casa Civil e Governança. Ex-deputado federal, Moura era responsável pelas articulações políticas do governo na Alerj, e foi desligado do cargo, no fim de maio, em meio às turbulências que o governador começou a enfrentar no Legislativo.

Assim que André Moura saiu do cargo, Witzel nomeou Raul Teixeira (procurador do Estado) para o comando da Casa Civil. Mas, logo depois, houve mais uma troca na pasta, e o então secretário de Governo, Cleiton Rodrigues, assumiu os trabalhos.

O retorno de Moura para a Casa Civil do governo fluminense já é certa. E, em nota, o Palácio Guanabara informou que as tratativas para que o ex-secretário voltasse foram conduzidas pelo vice-governador Cláudio Castro (PSC), a pedido de Witzel.

Entre os deputados da Alerj, André Moura é visto como um governista com "mais tato político". Ele, inclusive, tem uma boa relação com o presidente do Legislativo, André Ceciliano (PT).