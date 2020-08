Setor público faz nova 'ofensiva'

Com a discussão sobre a reforma administrativa de volta à cena, o funcionalismo prepara mais uma 'ofensiva' e apresentará um novo estudo que trata do tema. A tentativa é de "desmistificar" alguns discursos que, segundo as categorias, atacam os servidores e não aprofundam o debate. Desta vez, o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público vão falar sobre os aspectos que envolvem a gestão e avaliação de desempenho no setor.

Representantes do serviço público têm abordado recorrentemente esse assunto, já que é uma das medidas defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e seus técnicos. E a criação de um mecanismo que avalie com frequência a produtividade dos funcionários públicos federais está no bojo da reforma elaborada pelo governo Bolsonaro. A ideia da equipe econômica é equiparar, ou, ao menos, aproximar as regras da iniciativa privada às do setor público.

Por isso, os servidores querem destacar a complexidade do assunto e tratarão disso no 'Sexto Caderno da Reforma Administrativa', que será lançado pelo Fonacate e a frente em evento virtual na quinta-feira. Esse novo estudo traz uma longa exposição da professora do Departamento de Administração e do programa de pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações da Universidade de Brasília (UNB).

"Não somos contra (medir a produtividade), mas avaliações de desempenho no setor público precisam ser bem construídas. Nossa nova publicação chama atenção para isso e evidencia a complexidade dessa medida", declarou Rudinei Marques, presidente do Fonacate.

Marques chamou atenção para as diferenças entre os setores privado e público, e defendeu que não há como igualar os parâmetros de cada um. "Não se pode adotar a mesma lógica que move a iniciativa privada, pois o Estado não visa ao lucro. fica claro que não dá para tratar esse assunto com pressa e superficialidade, como vem sendo feito por alguns", disse.