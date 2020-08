Maia e secretários de Fazenda se reunirão para discutir nova recuperação fiscal

A luta da equipe econômica do governo fluminense é pela aprovação no Congresso Nacional do projeto do deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ), o PLP 101/2020, que muda as regras do Regime de Recuperação Fiscal, e estende a sua vigência para 10 anos. O assunto é do interesse de outros estados também, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

Por isso, deputados federais e secretários de Fazenda desses estados se reunirão nos próximos dias, em videoconferência, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Titular da Fazenda fluminense, Guilherme Mercês disse que a ideia é intensificar as articulações. E ressaltou que há uma boa vontade de Maia em trabalhar para levar o texto à votação nesse 2º semestre.



"Já existe (uma mobilização). Será marcada nessa semana ou no máximo na próxima semana uma reunião virtual com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alguns deputados, e alguns secretários de Fazenda dos estados que já sinalizaram a necessidade de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal", disse Mercês.

'Sem recuperação fiscal, União perde também'



Após ter acesso ao documento, a coluna procurou o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês. Ele afirmou que as alegações feitas pelo Ministério Público de Contas reforçam o discurso do governo do Rio. “O que motiva essa representação é a própria função do TCU: zelar pelo erário da União, tendo em vista que com a exclusão arbitrária do Estado do Rio do regime o dano é para o próprio erário da União”, declarou. “É por isso que digo que é o jogo de perde perde, perde o estado e perde a União, que fica sem instrumento para cobrar dívidas do Rio”.