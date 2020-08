Cláudio Castro programa ida a Brasília essa semana para negociar recuperação fiscal

Além da reunião que terá na manhã desta segunda-feira no Palácio Guanabara com todo o secretariado para saber sobre o plano estratégico e questões orçamentárias de cada pasta, o governador em exercício, Cláudio Castro, tem outro assunto urgente para definir essa semana. Logo após esse encontro, ele discutirá com o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, os próximos passos para negociar a prorrogação do Rio no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) por mais três anos. Castro e Mercês programam ida a Brasília essa semana para tratar desse tema.



"Estamos programando essa agenda em Brasília para tratar do Regime de Recuperação Fiscal", declarou à coluna o titular da Fazenda. Mercês, porém, não detalhou se a reunião será no Ministério da Economia ou na Presidência da República.



"E na reunião específica que teremos (no Palácio Guanabara) nesta segunda, após a do secretariado, vamos definir estratégias no que diz respeito ao Regime de Recuperação Fiscal", acrescentou Mercês.





A urgência tem um porquê: sem esse acordo financeiro com a União, os salários do funcionalismo estadual estão ameaçados já em 2020 . Esse cenário representa risco de os servidores enfrentarem o mesmo caos que tomou o Rio em 2016 e 2017, com sucessivos bloqueios no caixa fluminense e a incerteza sobre o pagamento.

O estado aderiu ao RRF em setembro de 2017. A vigência do plano de recuperação é de três anos, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, o prazo de renovação expira já esta semana.





O governo estadual chegou a ganhar um pouco mais de tempo , com uma decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU), na última quarta-feira. Mas, ainda assim, o TCU deu 15 dias para que o Ministério da Economia e o governo fluminense se manifestem. Enquanto isso, o estado tenta correr contra o tempo.

Questionado pela coluna se já está nos planos recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) essa semana, o secretário de Fazenda ressaltou que, por enquanto, as discussões "continuarão no âmbito técnico".



"A gente ainda pode continuar (a discussão) no campo técnico, até porque a gente provocou a Advocacia-Geral da União (AGU) para uma conciliação (sobre a continuidade no regime de forma automática). Essa conciliação não se encerrou. E ainda há o trâmite no TCU, que deu (na última quarta-feira) 15 dias de prazo para manifestação. Portanto, a ideia do estado é continuar resolvendo de forma técnica e evitar a judicialização".

Mais de R$ 50 bi de alívio de caixa

Para se ter ideia do impacto da recuperação fiscal nas contas estaduais, de setembro de 2017 até hoje, o Rio teve alívio de caixa de R$ 50 bilhões. Isso porque a recuperação fiscal suspende o pagamento das dívidas administradas pelo Tesouro Nacional (por três anos somente).

Briga entre Witzel e Bolsonaro

Fato é que, além das críticas do Conselho de Supervisão da recuperação fiscal ao ajuste que o Rio fez nas suas contas durante os três anos de regime, a negociação sobre a renovação do acordo com a União estava contaminada por questões políticas. O embate entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o agora governador afastado Wilson Witzel vinha influenciando as tratativas entre o estado e o governo federal.

Secretários detalham orçamento

Castro convocou todos os secretários para essa reunião, às 9h, pedindo que cada um apresente o plano estratégico de suas respectivas áreas. E também para que mostrem a situação financeira de cada pasta, em especial, para que apontem o que falta para fechar as contas este ano.