Servidores da Educação cobraram o pagamento do 13º em ato em frente à prefeitura no mês passado Divulgação/Sepe

Por PALOMA SAVEDRA



Diante de um cenário de crise e incertezas, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou ontem que o pagamento do 13º salário será feito nesta quarta-feira (dia 23) para quem ganha até R$ 3 mil . Ainda não há data para depósito do restante do funcionalismo. Mas a sinalização nos bastidores é de que o governo Crivella pretende quitar a gratificação de todos os 160 mil vínculos até o fim do ano de forma parcelada, de acordo com a entrada de recursos em caixa.

Como a coluna informou no dia 10, a Secretaria de Fazenda e a PGM trabalham em conjunto na busca de verbas extraordinárias, por meio da análise de pedidos de devedores ao Concilia Rio. A tentativa é de conseguir recursos suficientes para cobrir a folha bruta do 13º (de mais de R$ 1 bilhão).

O crédito de amanhã alcançará mais de 46 mil vínculos ativos, inativos e pensionistas com vencimentos até R$ 3 mil.

ABONO DE CELETISTAS FOI QUITADO



A Fazenda informou também que, no último dia 18, mais de 20 mil funcionários celetistas de empresas municipais, incluindo a Comlurb, receberam o 13º. E que, com isso, amanhã, mais de 67 mil servidores já terão recebido o abono.



A pasta declarou ainda que "segue trabalhando para pagar o 13º salário dos demais servidores do município e na busca pelo aumento de receitas municipais".



Toda essa 'novela' envolvendo o depósito da gratificação ressalta a crise no município. A equipe de transição de governo vem trabalhando para melhorar a receita já no início de 2021 a fim de evitar essas dificuldades. O futuro secretário de Fazenda, Pedro Paulo, já anunciou que apresentará um Plano de Emergência Fiscal no início do mandato de Paes.