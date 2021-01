Servidor

Presidente da Câmara promete diálogo com servidores antes de votar reforma da Previdência

À frente do Legislativo do Rio, Carlo Caiado diz que a Casa abrirá as portas para ouvir o funcionalismo e defende pauta própria da Casa, com protagonismo parlamentar

Publicado 24/01/2021 06:00 | Atualizado há 1 dia