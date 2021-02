Volta às aulas presenciais será discutida por grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Educação de Nova Friburgo Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 11:45

Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo Sepe Duque de Caxias, está convocando todos os filiados para uma paralisação integral na próxima segunda-feira, dia 8, em toda a rede municipal da cidade. Duque de Caxias - A Diretoria do, núcleo Sepe Duque de Caxias, está convocando todos os filiados para uma paralisação integral na próxima segunda-feira, dia 8, em toda ada cidade. Seria o primeiro dia de aulas no ensino público do município da Baixada Fluminense. O Sepe orienta que cada escola realize uma reunião online para analisar as condições da escola "à luz do protocolo de retorno".

Na terça-feira, dia 9, o sindicato mantém a convocação de uma Assembleia Geral, a partir das 13h. A pauta da reunião será sobre uma possível greve dos profissionais da educação do município. De acordo com a direção do Sepe Duque de Caxias, "a convocação se impõe em virtude da possível decisão da municipalidade da reabertura da escolas em plena pandemia contra as orientações da comunidade científica".

Publicidade