Duque de Caxias - As aulas na rede pública municipal de Duque de Caxias retornam na próxima segunda-feira, 8, de acordo com decreto publicado nesta quarta-feira, 3, assinado pelo prefeito Washington Reis. O texto estabelece que "as aulas na rede pública municipal para o ano letivo de 2021 iniciarão no dia 08 de fevereiro de 2021, devendo a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (FUNDEC), com suporte técnico/científico da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, expedirem ato infralegal determinando o protocolo de retorno às atividades presenciais nas unidades escolares, ficando mantida a rotina administrativa nas sedes dos respectivos órgãos".

O texto não deixa claro se as aulas serão presenciais ou não, mas a expectativa é de que os docentes voltem logo para as salas, já que a Prefeitura de Duque de Caxias começou nesta quarta-feira, 3, a vacinar os servidores da Educação com mais de 60 anos. Além disso, as aulas presenciais na Educação Infantil do município já foram retomadas pelos colégios particulares

A Secretaria de Educação de Caxias ressaltou que "os dias de aulas suspensos serão objeto de reposição em

momento oportuno, sem prejuízo da manutenção do calendário escolar recomendado pelo Ministério da Educação".

Servidores vacinados

A diretora do CIEP Municipalizado 097 Carlos Chagas, profª Marli Viana, de 69 anos, foi a primeira a receber a dose da vacina aplicada nos profissionais da Educação maiores de 60 anos no município.

“Estou há 44 anos atuando no magistério e hoje, pra mim, é um dia histórico. Fui a primeira a receber a vacina e estou com uma sensação de liberdade e segurança para receber os nossos alunos. Nós, professores, estamos muito angustiados porque as crianças precisam da escola e espero que todos sejam vacinados para que possamos iniciar o ano letivo de 2021”, declarou a gestora.



Na sede da Secretaria Municipal de Educação, o gestor da pasta da Saúde, dr. José Carlos de Oliveira, salientou que também está muito feliz por iniciar uma nova etapa na cidade de Duque de Caxias.

“O prefeito Washington Reis determinou que vacinássemos todos os professores acima de 60 anos de idade da rede municipal de ensino. Apliquei a primeira dose da vacina na diretora Marli Viana e este dia ficará marcado na história. Quero agradecer a todos e pedir a Deus que nos abençoe”.

Logo em seguida, o secretário de Saúde foi à casa do senhor Antônio Joaquim Coelho da Cunha, de 80 anos, para aplicar a dose da vacina no idoso acamado.

“Estou emocionado e espero que esta dose me traga todas as esperanças desejadas para o sucesso da cirurgia que vou passar no próximo dia 11, quinta-feira. Quero a proteção de Deus para eu poder viver mais e com saúde,” contou o senhor Antônio.