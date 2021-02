Presidente da Alerj, André Ceciliano se reuniu com integrantes da comissão Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 14:42 | Atualizado 02/02/2021 16:28

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT), recebeu nesta quarta-feira o presidente da Comissão de Veteranos e Pensionistas da Polícia Militar, André Rios, e o advogado e representante da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB-RJ, Ricardo Rodrigues. Eles discutiram a possibilidade do fim do desconto previdenciário de pensionistas e inativos da corporação que ganham abaixo do teto do INSS (R$ 6.433,57).

Na reunião, que contou ainda com a presença do deputado Renato Zaca (PRTB), André Rios ressaltou o pedido da comissão para que o estado volte a aplicar a fórmula antiga de desconto prevista em lei estadual específica. Ou seja, para que a contribuição incida apenas sobre o valor que excede o teto do INSS.

O grupo reivindica ainda que inativos e policiais militares com deficiência tenham isenção do teto. "Estes descontos são significativos para as rendas destas famílias, estamos há dois anos buscando uma solução junto ao governo", afirmou.



Durante o encontro, o presidente da Alerj conversou com o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, que garantiu que irá buscar uma solução para a questão. "A Casa está de portas abertas. O secretário Nicola disse que acha que a saída pode ser administrativa, mas caso seja necessário um caminho legislativo, buscaremos ajudar", declarou Ceciliano.