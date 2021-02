Cláudio Castro recebeu servidores da Seap nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 16:30

Os policiais penais, vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), se reuniram nesta quarta-feira com o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), para tratar das promoções e progressões da categoria, que estão congeladas há três anos.

No encontro, Castro afirmou que, em decorrência do Regime de Recuperação Fiscal, o Estado do Rio está impedido de fazer ajuste em qualquer categoria. No entanto, segundo informou aos policiais penais, assim que essa janela abrir, se comprometeu em receber novamente os profissionais para verificar o cumprimento da demanda.

O deputado Charlles Batista (Republicanos) tem feito interlocução com o governo e acompanhou a reunião. Ele disse que o governador interino "mostrou-se sensível em resolver assim que possível essa questão".

"Eu tenho o compromisso de seguir atento e cobrando o cumprimento da promoção para os policiais penais", afirmou o parlamentar.