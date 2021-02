Vagas nos cursos da Fundação Ceperj são limitadas Divulgação

Publicado 08/02/2021 14:22

A Fundação Ceperj está com oportunidades voltadas para os servidores estaduais em capacitações do Programa de Desenvolvimento de Competências para Resultados, da Escola de Gestão e Políticas Públicas. As inscrições para os cursos Liderança em Processos de Mudanças no Setor Público e Gestão de Riscos no Setor Público já estão abertas. As aulas serão virtuais e começam no dia 4 de março.



Essas serão as primeiras de uma série de capacitações gratuitas que serão ofertadas ao longo de todo o ano. E atenção: as vagas são limitadas.

O curso de Liderança em Processos será ministrado pela especialista em Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios e Projetos, Priscila Pinheiro Monzato.

Já a capacitação de Gestão de Riscos no Setor Público terá como docente o professor Genésio Gregório Filho, tutor na Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e gestor de unidades da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-RIO).

COMO SE INSCREVER

