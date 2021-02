Deputados da Alerj analisarão o projeto em discussão única Octacílio Barbosa/Alerj

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:40

A Assembleia Legislativa do Rio vota nesta terça-feira, em discussão única, projeto de lei que garante prioridade na vacinação contra a covid-19 de profissionais de Educação. A proposta alcança os educadores de escolas públicas e privadas em todo o estado.

"Essa é a medida necessária para o reinício do ano letivo, como anunciado pelas autoridades. Temos que dar segurança aos profissionais da área, assim como estamos fazendo com os profissionais da Saúde", defendeu a autoria do projeto, deputada Martha Rocha (PDT).

