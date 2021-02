As oportunidades são para atuar em secretaria do Ministério da Economia, em Brasília Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:09

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) abriu processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais de nível médio e de nível superior. Ao todo, são 100 vagas são para contratos temporários, com previsão de 1 ano de duração, com possibilidade de prorrogação até cinco anos.

O edital, disponível no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, prevê ainda formação de 490 cadastros de reserva.

As vagas para nível médio, em um total de oito, são para profissionais certificados e registrados em cursos técnicos em uma destas áreas: Administração, Contabilidade ou Informática. O salário inicial é de R$ 1.700.



As vagas restantes são de nível superior, destinadas às Atividades Técnicas de Suporte – 88 vagas, para as quais é aceita qualquer área de formação, desde que o candidato esteja devidamente certificado – e às Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual. Para essas é exigido diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou Direito.



O salário para as Atividades Técnicas de Suporte é de R$ 3.800; já para as Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual é de R$ 6.130.



As inscrições estão abertas e vão até o dia 14 de março, pela internet, no endereço eletrônico do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro.

As provas objetivas serão realizadas em Brasília, podendo ainda serem utilizadas cidades próximas, dependendo da necessidade.

PANDEMIA



A realização do processo seletivo atenderá às normas sanitárias vigentes, com oferecimento de álcool em gel e aferição de temperatura dos candidatos em etapas presenciais.

O ministério garantiu ainda que também será mantido distanciamento mínimo, considerando as recomendações de enfrentamento à covid-19.