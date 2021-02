Por O Dia

Publicado 10/02/2021 05:30

Para reforçar a pressão na Alerj, grupos de pensionistas de militares e de PMs e bombeiros inativos farão uma vigília hoje, em frente à Alerj, a partir de 13h. Eles buscam a isenção do desconto previdenciário, de 10,5%, de quem ganha abaixo do teto do INSS (R$ 6.433,57), como era antes da reforma (Lei Federal 13.954/19).

A Assembleia analisa hoje uma indicação legislativa que prevê a retomada da regra anterior à reforma. Autor da proposta, o deputado Renato Zaca (PRTB) alega inconstitucionalidade.

Publicidade

"Esse desconto a inativos e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS é absurdo e inconstitucional, precisa ser encerrado urgentemente porque trouxe prejuízo a muitas famílias", defendeu o parlamentar.



Na semana passada, representantes de militares inativos se reuniram com o presidente da Casa, André Ceciliano (PT), que se comprometeu a fazer uma interlocução com o governo.