Governo estadual ainda realiza o procedimento licitatório Daniel Castelo branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/02/2021 12:42 | Atualizado 18/02/2021 13:09

O governo estadual deve retomar a oferta dos empréstimos consignados para o funcionalismo fluminense em março. O secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, informou nesta quinta-feira que o procedimento licitatório para contratar nova empresa que preste o serviço está com prazo previsto de conclusão para o início do próximo mês.

Miccione deu a previsão em audiência realizada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), após ser questionado pelo deputado Luiz Paulo (Cidadania), presidente da Comissão de Tributação da Casa.

Publicidade

Além do secretário, outros integrantes do governo estão na Alerj para tratar do projeto de auxílio emergencial do estado.

À coluna, a assessoria da Casa Civil declarou que a implantação do novo sistema será finalizada no mês de março.

Publicidade

MESES SEM O CONSIGNADO



Os cerca de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas estão há meses sem poder contratar os consignados, o que tem sido motivo de reclamações e questionamentos diários das categorias.