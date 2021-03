Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia definirá prazo e forma para realização da comprovação de vida de quem foi contemplado com a suspensão Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:01

A pandemia da covid-19 levou o governo federal a estender até o dia 31 de maio a suspensão da prova de vida de servidores públicos aposentados e pensionistas da União, além dos anistiados políticos civis. O Ministério da Economia publicou nesta terça-feira (16), no Diário Oficial da União, a instrução normativa prorrogando o prazo de interrupção do recadastramento - que, antes, valia até 31 de março.

A prova de vida é o procedimento exigido aos beneficiários para a manutenção do pagamento das aposentadorias e pensões. Desde o dia 18 de março de 2020, os vínculos inativos da União já não estão mais obrigados a fazer o recadastramento anual por conta da crise sanitária.

Publicidade

Vale ressaltar que, durante todo esse período de suspensão, segue mantido o pagamento dos proventos e pensões daqueles que fizeram aniversário a partir de janeiro de 2020 e ainda não realizaram a prova de vida.

ATENÇÃO: QUEM FICA DE FORA

Publicidade

Há um grupo, porém, que fica de fora dessa regra: as ressalvas da instrução normativa não alcançam aposentados, pensionistas e anistiados políticos que já estavam com o benefício suspenso até o dia 31 de dezembro de 2019.

Mas, de acordo com o Ministério da Economia, até o prazo final da suspensão (31 de maio de 2021) "esses mesmos beneficiários poderão solicitar o restabelecimento excepcional dos pagamentos de proventos e pensões suspensas por meio do módulo de Requerimento do Sigepe, tipo de Documento 'Restabelecimento de Pagamento - COVID19'"



Publicidade

Caso o pedido seja aceito, o inativo será avisado por e-mail, o restabelecimento (de forma excepcional) do benefício obedecerá ao cronograma mensal da folha de pagamento, sendo pago enquanto durar o prazo de suspensão da prova de vida.

DEFINIÇÃO AINDA SAIRÁ DO PAPEL



A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia ainda vai definir o prazo e a forma para realização da comprovação de vida daqueles que foram contemplados com a suspensão, assim como dos que tiveram o pagamento excepcionalmente restabelecido por solicitação, enfatizou o ministério.