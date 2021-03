Policiais aguardam reforço de pessoal na Polícia Civil do Rio, hoje com déficit de 4 mil agentes Divulgação Polícia Civil / Salvador Scofano

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 17/03/2021 06:00

Com restrições impostas pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Rio segue em articulação com o governo federal e o Conselho de Supervisão do RRF para abrir concursos em áreas consideradas essenciais. Nos bastidores, as informações são de que alguns certames na área de Segurança Pública, como o da Polícia Civil, sairão em breve.

Todos os concursos que o governo pretende realizar são para reposição de cargos vagos, como ainda prevê o regime (Lei Complementar 159/17), reforçando o quadro de pessoal das polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. O Executivo busca também a liberação de contratações na Saúde e Educação.

Já o novo regime, previsto na Lei 178/21 — que ainda será regulamentada — veda certames por três anos. Enquanto não sai a regulamentação, valem as regras da Lei 159, que autoriza a medida em casos de vacância.