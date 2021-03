Profissionais que integram a UPB e outros profissionais participarão da carreata na Esplanada dos Ministérios Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/03/2021 12:24

As entidades que compõem a União dos Policiais do Brasil (UPB) fazem nesta tarde uma carreata em Brasília pela valorização da segurança pública e contra as medidas de austeridade impostas pelo governo federal.

Os agentes afirmam que o ato marca "o início da mobilização dos profissionais após o lockdown da segurança pública brasileira imposto pelo Governo Federal com a aprovação da PEC Emergencial".



Profissionais de mais de 20 categorias das forças de segurança pública civil nas três esferas (federal, estadual e municipal) participam do movimento.

A concentração será às 14h no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A carreata fará o percurso da Esplanada dos Ministérios.

A UPB diz que este será "o primeiro ato conjunto das entidades de servidores da segurança, e, além das entidades-membro da União dos Policiais do Brasil, a mobilização contará com o apoio do Movimento Acorda Sociedade (MAS) e do Movimento Basta!, importantes fóruns que defendem o serviço público valorizado e de qualidade e o combate à corrupção".

Será obrigatório o uso de máscaras e de álcool gel ou líquido.