Reunião da categoria com Pedro Paulo foi intermediada pelo presidente da Comissão de Administração da Câmara, Jorge Felippe (DEM)

25/03/2021

Servidores administrativos do Rio se reuniram nesta quarta-feira com o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo Carvalho, para conversar sobre a Lei 6739/2020, que trata sobre o Plano de Cargos e Salários da categoria. Pela legislação, o plano passará a valer a partir de 2022. No entanto, os profissionais temem que o prazo seja adiado.

O encontro foi solicitado pelo presidente da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor da Câmara de Vereadores, Jorge Felippe (DEM).

Segundo Evandro de Moraes Pimenta, integrante da comissão que representa os servidores administrativos, o secretário afirmou que vai cumprir o que está previsto na lei.

"Saímos da reunião otimistas e aliviados, pois o secretário Pedro Paulo afirmou que vai respeitar e cumprir a lei, implementando em 2022 o Plano de Cargos e Salários. O vereador Jorge Felippe esteve ao nosso lado na reunião e como sempre a sua participação foi fundamental nessa conquista", afirmou Oliveira.

Felippe sinalizou que continuará fazendo a interlocução para alinhamento da categoria com o Poder Executivo. "Os servidores administrativos lutaram durante 20 anos pelo plano de cargos e salários. Conseguimos aprovar a lei no Legislativo municipal e nada mais justo que seja cumprida, atendendo a esses servidores tão importantes para os serviços públicos da nossa cidade", disse.