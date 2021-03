De acordo com as propostas, governador, vice e secretários repassarão valores durante o período em que medidas restritivas vigorarem Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 31/03/2021 14:29 | Atualizado 31/03/2021 14:32

O objetivo é que os valores sejam repassados ao Programa Supera Rio (Lei 9.121/2021) para pagamento do auxílio emergencial. As sugestões são de autoria do deputado Filippe Poubel (PSL).

Segundo o parlamentar, "é justo que os salários do Executivo e Legislativo sejam reduzidos no período em que trabalhadores estão sendo impedidos de trabalhar".

"Muitos passando fome e sofrendo com graves necessidades por causa da imposição do 'lockdown'", afirmou ele, referindo-se às novas medidas restritivas durante esses 10 dias de parada emergencial para conter o avanço da covid-19 no Estado do Rio.

O QUE PREVÊ

Em indicação legislativa o deputado pede que o governador, vice e secretários tenham deduzido dos seus subsídios o valor correspondente à remuneração, proporcionalmente, pelo igual período em que forem decretadas as restrições de fechamento de estabelecimentos comerciais.

Com a mesma finalidade, mas relacionada aos deputados estaduais, Poubel apresentou um decreto de projeto legislativo.



No ano passado, o mesmo parlamentar chegou a propor redução em 50% nos vencimentos dos deputados com utilização da quantia restante no combate ao coronavírus. A medida não teve apoio.