Expectativa é de que a Câmara comece a analisar a proposta na terça e conclua a votação esta semana Divulgação CMRJ

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 04/04/2021 05:45

O funcionalismo municipal do Rio organiza uma mobilização em frente à Câmara Municipal, na terça-feira, na tentativa de pressionar os vereadores e frear a votação da reforma previdenciária. Os servidores seguirão protocolos sanitários no ato e pretendem conseguir acesso às galerias da Casa para acompanhar a sessão. Até o momento, a expectativa é de que o projeto de capitalização do Funprevi vá ao plenário na data.

A proposta aumenta a alíquota previdenciária dos servidores ativos para 14% — além de aposentados e pensionistas que ganham acima do teto previdenciário (R$ 6.433,57). Pelo texto, a contribuição patronal (paga pelo Tesouro carioca) também subirá dos atuais 22% para 28%.

Para as categorias, o Executivo poderia lançar mão de outras medidas. Em nota, o Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público Municipal (Mudspm) afirmou que "recebeu com indignação a informação sobre a votação" e reclamou de falta de diálogo com o governo.