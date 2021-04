Neste primeiro momento, serão beneficiadas 28 unidades, com recursos da ordem de R$ 50 mil cada Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 19:32 | Atualizado 05/04/2021 19:32

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) - vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - destinou R$ 1,5 milhão às unidades da rede para a estruturação de laboratórios que auxiliam na prática das atividades remotas. Esse é o segundo repasse financeiro às unidades em três meses. O primeiro montante, no valor de R$ 8,5 milhões, foi reservado para a adequação dos equipamentos.



Neste primeiro momento, serão beneficiadas 28 unidades, com recursos da ordem de R$ 50 mil cada. A decisão de reforçar o caixa, onde há polos abertos, foi tomada pela atual gestão da Faetec visando atender ações de combate à disseminação do novo coronavírus no âmbito escolar.

Os recursos podem ser utilizados na readequação dos espaços e na aquisição de insumos que zelem pela segurança dos alunos, além de aprimoramento dos equipamentos tecnológicos dos laboratórios.



“O recurso (referentes à verba Sides) visa dar mais flexibilidade às unidades para que, assim, possam resolver suas necessidades do dia a dia e assegurar as ações de controle sanitário. A gente espera que os alunos consigam ser amplamente atendidos na realização de suas atividades remotas. Para isso, os valores estão sendo repassados em parcela única, considerando a emergência de adotar medidas de segurança no combate ao coronavírus”, ressalta o presidente da Faetec, João Carrilho.