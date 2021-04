Campanha solidária na vacinação de policiais civis Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 15:50 | Atualizado 12/04/2021 15:55

Os policiais civis do Rio de Janeiro começam a se vacinar contra a covid-19 hoje nos batalhões da Polícia Militar do Estado, como anunciado pelo governo. E a campanha de imunização dos agentes vem acompanhada de uma ação solidária encampada pela Secretaria de Polícia Civil (Sepol).

A Sepol está incentivando cada policial que se vacinar a doar 1 kg de alimento não perecível em postos de arrecadação, como mostra o card.

Publicidade

CONFIRA OS LOCAIS

No caso dos policiais lotados em delegacias distritais ou especializadas, a doação deve ser feita nas próprias unidades de lotação.

Publicidade

Para os agentes lotados nos demais órgãos, a entrega pode ser realizada em três locais: Divisão de Valorização Profissional e Qualidade de Vida (DVPQV/ Policlínica), na Rua Haddock Lobo 60, Estácio; Subsecretaria de Inteligência, na Central do Brasil; Sepol, na R. da Relação 42, sala 204, Centro do Rio.

APLICAÇÃO DA DOSE

Publicidade

Para receber a dose do imunizante, o policial deverá procurar o batalhão próximo às suas lotações: por exemplo, os agentes que atuam em São Gonçalo serão vacinados no 7º BPM, e aqueles que trabalham em Niterói receberão a dose no 12º BPM.