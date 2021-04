O governador em exercício Cláudio Castro Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 28/04/2021 16:07

O Governo do Estado retoma o serviço de crédito consignado, nesta quarta-feira, 28, e lança o RJeConsig, novo portal de empréstimos para servidores ativos, inativos, pensionistas e beneficiários do Previ-Banerj (veja abaixo como acessar). A tecnologia mostra a margem consignável e um ranking com as melhores taxas de várias instituições financeiras, permitindo a contratação da modalidade de crédito direto pelo site ou pelo aplicativo eConsig. Ao todo, serão 440 mil beneficiados. As informações foram retiradas do portal do governo do Rio.



Neste momento de pandemia, há uma grande demanda por parte dos servidores para terem acesso ao consignado, que é um empréstimo mais acessível. Trabalhamos muito para chegar a esta solução e acreditamos que a plataforma digital chega para facilitar a vida das pessoas, afirmou o governador em exercício Cláudio Castro.

Após um período de implantação de cerca de 30 dias, o serviço está sendo retomado. O servidor poderá também renegociar consignados e fazer a portabilidade para o portal. Além disso, o Governo do Estado vai regularizar os descontos consignados dos servidores. Os débitos serão realizados a partir da próxima folha de pagamento, segundo os contratos firmados com os bancos, visando a reduzir a inadimplência por conta do tempo de inatividade.



Sabemos da urgência dos servidores e, com este serviço, eles vão voltar a ter acesso a taxas mais baixas e prazos mais confortáveis, explicou o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.

Acesso



No novo portal, o servidor deverá buscar a "Senha Provisória" no site No novo portal, o servidor deverá buscar a "Senha Provisória" no site www.servidor.rj.gov.br , na opção “Contracheque”. Já os inativos e pensionistas do RioPrevidência deverão acessar o site www.rioprevidencia.rj.gov.br e consultar também na área de Contracheque.

Com a senha provisória em mãos, basta entrar no Portal RJeConsig através do link https://portal.econsig.com.br/rjeconsig/servidor e fazer o login com CPF. Para ex-participantes e beneficiários do Previ Banerj, o acesso é pelo endereço https://portal.econsig.com.br/previbanerj/servidor

