Das 11 instituições credenciadas, Banco do Brasil tem a maior parte da conta de servidores Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 18/08/2021 05:40

A União está com credenciamento aberto (por tempo indeterminado) para instituições bancárias interessadas em prestar serviços relativos à folha de pagamento do funcionalismo público federal. O Ministério da Economia publicou o edital n° 3/2021 no DO desta terça-feira. A pasta estima uma arrecadação anual de aproximadamente R$ 1,1 bilhão com a medida.

Atualmente, 11 bancos (todos autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil) estão credenciados, desde 2015, para realizar o serviço. Desse total, o Banco do Brasil tem a maior parte da conta dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Executivo federal.

O ministério alega ainda que a iniciativa tem o objetivo de oferecer "mais eficiência no serviço público, segurança nos pagamentos de salários e indenizações". Secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade afirma que a medida ampliará a possibilidade de escolha dos servidores.

"Com mais opções, é possível comparar as melhores condições de taxas e serviços e escolher o banco que melhor atende às suas necessidades", pontua o secretário.

Segundo Andrade, o credenciamento pode gerar uma receita de R$ 5,45 bilhões durante cinco anos.

CONSIGNADO E OUTROS SERVIÇOS



Os bancos participantes também poderão oferecer outros serviços aos clientes, como crédito consignado. As instituições estão aptas ainda a realizar a prova de vida anual.

Segundo a pasta, dessa forma, o procedimento poderá ser realizado cada vez mais no modelo digital e on-line, tanto pelo uso de biometria em aplicativos móveis e terminais de atendimento.