Categorias do serviço público foram às ruas do Centro nesta quarta em protesto à PEC da reforma administrativa Cléber Mendes

Publicado 19/08/2021 04:00

O impacto da reforma administrativa (PEC 32) para servidores públicos e para a sociedade em geral será tema de audiência pública realizada hoje pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Alerj em conjunto com a Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal do Rio. O debate começa às 10h, no Legislativo carioca.

A reunião será comandada pela deputada Mônica Francisco (Psol) e o vereador William Siri (Psol) — que presidem as comissões nas suas respectivas Casas legislativas —, e também por Martha Rocha (PDT), presidente da Comissão de Saúde da Alerj.

"O governo federal enviou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa com a justificativa de combater os 'privilégios' do serviço público no Brasil, sem discussão com a sociedade, que pudesse construir um desenho da reforma necessária aos desafios colocados, sem apresentação de estudo técnico que apontasse tais privilégios e sem apresentar propostas de gestão pública", pontuou Mônica Francisco.

Para Martha Rocha, a importância da garantia de estabilidade no cargo deve ser preservada: "A lógica do serviço público é justamente que possamos ter carreiras de Estado e não de governo. Isso é o que garante a estabilidade democrática, que mesmo trocando governo se tenha uma previsibilidade ao serviço que chega às pessoas que mais precisam".

Representantes das categorias também vão participar da reunião, que será transmitida pelo YouTube da Rio TV Câmara.